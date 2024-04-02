В Липецкой области подавлен беспилотник самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был подавлен в Липецкой области. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — сказано в его Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что разрушений и пострадавших не было. На месте произошедшего работают правоохранители.

Он также проинформировал об отмене режима воздушной опасности.

Ранее в этот день Артамонов сообщил, что у границ Липецкой области были замечены беспилотники. Тогда же была объявлена воздушная опасность.

Также в ночь на 2 апреля сигнал ракетной опасности звучал в Белгороде и области. Губернатор региона Вячеслав Гладков призывал жителей укрыться в безопасных местах.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.