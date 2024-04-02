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Перевозивший взрывчатку с Украины водитель разнервничался на таможне в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержанный на российско-латвийской границе смертоносный груз со взрывчаткой из Украины проехал несколько стран, беспрепятственно пересекая почти всю восточную Европу. Однако именно перед российскими таможенниками водитель машины сильно разнервничался, об этом рассказал 2 апреля корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Внимательно досмотреть водителя микроавтобуса с прицепом решили только сотрудники таможни на латвийско-российской границе в Псковской области. Мужчина пытался провезти в Россию около 30 обмотанных скотчем коробок, внутри оказались иконы. В их рамах с обратной стороны была расфасована в пакеты взрывчатка.

Эксперты установили, что это — гексоген, взрывчатое вещество в полтора-два раза мощнее тротила. По расчету диверсантов, порошок нужен был для сбора самодельных взрывных устройств. В комплекте с ним шли 90 электродетонаторов, аккумуляторы и радиоплаты со слотом для сим-карт, чтобы приводить устройства в действие дистанционно.

Сотрудники ФСБ установили полный маршрут, которым двигался груз: сначала машина выехала из Киева и должна была доехать до границы с Румынией. В украинских Черновцах преступники поменяли автомобиль, перегрузив взрывчатку в белый Mercedes Sprinter, после чего пересекли таможенный пост.

«Мне выдался пакет документов, после чего я выдвинулся в Россию, в город Москву, где должна быть выгрузка», — сообщил водитель.

Из Румынии автомобиль отправился по странам Евросоюза. Сначала в Словакию, затем в Венгрию. Далее пересек границу с Польшей, проехал Литву и Латвию. Сделав круг в 2 тыс. км, оказался у границы с Россией. Такой сложный маршрут был выбран потому, что в Россию граждане Украины сейчас могут въезжать на автомобилях только через Латвию. Однако тот факт, что пограничные службы шести стран пропустили через контрольно-пропускные пункты такую машину, вызывает вопросы.

«Их спецслужбы прекрасно осведомлены, о том, что этот груз перевозится, что он перевозится с целью совершения диверсий и терактов украинской разведкой, но они в этом участвуют в рамках своих вассальных обязательств перед США, помогают совершению терактов, а не пресекают контрабанду взрывчатых веществ», — рассказал историк спецслужб Никита Мендкович.

Вместе с гексогеновыми иконами в прицепе микроавтобуса были еще и церковные подсвечники. В них оказались части выстрела ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

«Сейчас на Украине находится у власти режим, который поставил своей целью борьбу с каноническим православием. Религиозные символы для тех, кто планируют террористические акты, являются лишь средством. Они используют то поклонение, то доверие, которое есть у верующих по отношению к иконам», — прокомментировал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе.

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Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. В результате было задержано лицо, причастное к преступлению.

Как заявил начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский, обнаруженного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажного дома. Следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное по п. «в» ч. 2 ст. 226.1, «незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору».

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