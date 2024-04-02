В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, у ее границ были замечены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он в своем Telegram-канале.

Артамонов призвал граждан соблюдать спокойствие и напомнил, что сигнал носит информационный характер.

Также в ночь на 2 апреля объявлялась ракетная опасность в Белгороде и области. Губернатор региона Вячеслав Гладков призывал жителей укрыться в безопасных местах.

Накануне, 1 апреля, также вводился режим воздушной опасности в Липецкой области. Артамонов сообщал, что вблизи границ были замечены беспилотники. Иных подробностей не приводилось.

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