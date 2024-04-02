Число пострадавших при атаке дронов в Татарстане увеличилось до шести

Число пострадавших при атаке беспилотников на объекты в Татарстане увеличилось до шести. Об этом 2 апреля рассказали ТАСС в оперативных службах.

«В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что остекление нарушено в трех зданиях общежития в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова уточнили, что трое человек были госпитализированы, и сейчас они проходят медицинский осмотр. Подчеркивается, что их жизни ничто не угрожает. Еще троих пострадавших отпустили домой.

Ранее в этот день сообщалось, что несколько человек пострадали после атаки беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В пресс-службе главы республики подчеркнули, что после атаки дронов технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Отмечалось, что Минниханов оперативно получает информацию по ситуации. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление».

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.