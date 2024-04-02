Комментарий ОЭЗ «Алабуга»

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Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями
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СК назвал возможную причину схода грузовых вагонов в Красноярском крае
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В России запустили сервис для перевода пожертвований частями
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Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной
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Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
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В ЕК «Известиям» опровергли данные о санкциях на полеты Southwind Airlines
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В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
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Суд заочно приговорил Петра Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки
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Запрошенное РФ заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля
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Танкисты группировки «Центр» сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении
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Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве
Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет
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Страны Карибского бассейна поднимут цену своих «золотых паспортов»
Происшествия
В Нижнекамске перехватили пытавшийся атаковать НПЗ беспилотник
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Конгрессмен указал на необходимость для США выйти из НАТО

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