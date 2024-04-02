На Украине связали кадровые чистки Зеленского с влиянием главы его офиса Ермака

Кадровые перестановки, произошедшие в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского, связаны с влиянием Андрея Ермака, главы офиса президента государства. Такое мнение 2 апреля высказал политолог Константин Бондаренко.

«Ермак вычищает структуру офиса президента от чуждых ему элементов», — цитирует Бондаренко издание «Страна.ua».

Еще один политолог, Руслан Бортник, заявил, что при таком влиянии, которым пользуется Ермак, он практически исполняет в офисе президента функции самого главы государства.

«Мы наблюдаем окончательное оформление [новой] модели управления страной. <…> Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова «правительство»)», — отметил политолог.

Источник издания в политических кругах также добавил, что перестановки в высших эшелонах могут свидетельствовать о доверии Зеленского к главе своего офиса и неприятии критики Ермака.

Ранее, 26 марта, Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На его место был назначен глава службы внешней разведки Александр Литвиненко. Он занимал этот пост с 2021 года. На место Литвиненко назначен Олег Иващенко. Позже, 29 марта, сообщалось, что Данилов назначен послом Украины в Молдавии.

30 марта стало известно, что украинский лидер уволил нескольких сотрудников своей администрации. Так, с поста первого помощника президента был уволен Сергей Шефир, назначенный в мае 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами и считался его близким другом, был сооснователем студии «Квартал-95». Также были уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий.

Кроме того, Зеленский уволил с должности советника уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую. А Наталья Пушкарева была отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного главы государства. В тот же день президент страны анонсировал, что кадровая перезагрузка украинской администрации и других властных структур будет продолжаться, соответствующие решения уже подготовлены.

До этого, 4 февраля, Зеленский назвал необходимостью кадровое обновление управленческого аппарата, не только его военной составляющей. Он подчеркнул, что планируется замена не одного человека, а «ряда государственных руководителей, не только в одном секторе, например в армии».

В свою очередь, депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя слова Зеленского, задался вопросом, кто руководит Украиной.