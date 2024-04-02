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В Мексике сообщили об убийстве кандидата в мэры города Селая

Proceso: кандидат в мэры Селая Гутьеррес от партии МОРЕНА была застрелена
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Фото: соцсети
Фото: соцсети
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Кандидат в мэры города Селая в Мексике Берта Гизела Гайтан Гутьеррес была застрелена незадолго до начала предвыборного митинга. Об этом сообщил журнал Proceso в понедельник, 1 апреля.

Гутьеррес была кандидатом от правящей партии «Движение национального возрождения» (МОРЕНА). Стрельба была открыла в населенном пункте Сан-Мигель-Октопан неподалеку от Селаи в штате Гуанахуато.

«На коротком видео, распространяемом в социальных сетях, слышны как минимум шесть выстрелов, раздавшихся, когда кандидат шел по улицам в сопровождении телохранителей и сторонников; На сегодняшний день число пострадавших неизвестно, но смерть кандидата подтверждена», — сказано в публикации.

Сообщалось также, что за несколько часов для своей гибели Гутьеррес провела пресс-конференцию, в ходе которой озвучила положения своей предвыборной кампании. Она была намерена в случае победы заняться борьбой с коррупцией и повысить уровень безопасности. Отмечалось, что ее рейтинг был довольно высок и продолжал расти.

После произошедшего кандидат в губернаторы штата Гуанахуато от той же партии Альма Алькатрас заявила, что приостанавливает свою предвыборную кампанию в знак траура.

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Ранее, 9 августа 2023 года, в Эквадоре был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Он присутствовал на митинге в Кито, когда раздались выстрелы. Погибший получил три пули в голову.

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