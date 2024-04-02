В ЕК «Известиям» опровергли данные о санкциях на полеты Southwind Airlines
Евросоюз (ЕС) не вводил санкции на полеты в Европу в отношении турецкой авиакомпании Southwind Airlines, заявили «Известиям» 1 апреля в Еврокомиссии (ЕК).
«Санкции ЕС принимаются государствами-членами единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На сегодняшний день ЕС не принял никаких подобных санкций в отношении рассматриваемой компании», — прокомментировали ситуацию в ЕК.
Ранее сообщалось, что ЕС отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в праве совершать полеты между Турцией и ЕС из-за связей с Россией.
1 апреля турецкое издание Aırporthaber со ссылкой на заявление авиакомпании Southwind Airlines сообщило, что, подпав под санкции Евросоюза, компания предупреждает других авиаперевозчиков страны об опасности санкций из-за якобы «связей с Россией».
Авиакомпания призвала власти страны вмешаться в процесс и защитить ее и пассажиров, а также предпринять шаги по охране экономических интересов.