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Советник Шойгу высказался о «голой» вечеринке как инструменте агрессии США

Советник Шойгу назвал «голую» вечеринку актом агрессии против РФ
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Прошедшая в конце прошлого года «голая» вечеринка в московском клубе Mutabor продемонстрировала ментальную агрессию США против России. Об этом 2 апреля заявил заместитель министра обороны РФ Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества».

Ментальная война Запада манифестируется внедрением в общество атакуемой страны «идеологических платформ деградации и безответственности», заявил Ильницкий. Это, по его словам, влечет за собой такие последствия, как стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года «голая» вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», ― цитирует советника Сергея Шойгу «РИА Новости».

По словам Ильницкого, характер военных действий претерпевает значительные перемены, поскольку «захват и поражение ментальной сферы противника становится важнее контроля над территорией».

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«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Спустя два дня Роскомнадзор нашел на кадрах с вечеринки признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). 29 декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей за правонарушение по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

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