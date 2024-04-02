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Онколог призвала чаще есть брокколи и грейпфруты для профилактики рака

Онколог Магомедова призвала есть грейпфруты и брокколи для профилактики рака
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Фото: Global Look Press
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Онколог Хамис Магомедова рассказала, что регулярное употребление цитрусовых, бобовых и ряда других продуктов поможет снизить риск развития онкологических заболеваний.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 1 апреля, специалист отметила, что в рацион, в частности, стоит включить грейпфруты, поскольку в них содержатся вещества, помогающие очистить организм от канцерогенных соединений. Кроме этого, стоит есть апельсины и лимоны, в них содержится лимонен — углеводород, стимулирующий работу лимфоцитов, а это позволяет бороться с опухолевыми клетками.

Помимо этого, стоит употреблять необработанные овощи, поскольку они являются низкокалорийным источником большого количества клетчатки. Они помогают поддерживать здоровый вес и избежать ожирения, а это важная мера профилактики рака и других заболеваний. Много клетчатки содержится в брюссельской капусте, моркови, брокколи. Также клетчаткой богаты многие ягоды и фрукты: малина, ежевика, бананы, яблоки, груши.

Еще одними из важных для профилактики рака Магомедова назвала цельнозерновые продукты благодаря антиоксидантам, клетчатке, белкам, витаминам. Они снижают вероятность появления злокачественных опухолей кишечника и простаты. Специалист посоветовала есть цельнозерновой хлеб, коричневый рис, амарант, гречку и киноа.

В рационе должны присутствовать источники белка растительного происхождения: бобовые продукты, включая фасоль, горох, сыр тофу, сухофрукты, фундук, миндаль, фисташки, кешью, а также лосось, скумбрия, морские водоросли, поскольку в них содержатся омега-3 жирные кислоты.

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12 марта врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что в каждом приеме пищи должны присутствовать растительные белки и клетчатка. В частности, можно включить в рацион пельмени с растительным фаршем, а также грибы и брокколи, сообщает телеканал «360». Она добавила, что в каждом приеме пищи должно быть достаточное количество белка и углеводов и в два раза больше фруктов и овощей, пишет RT.

В феврале микробиолог Софья Цветикова рассказала, как можно укрепить иммунитет в межсезонье. Прежде всего специалист посоветовала скорректировать питание и принимать пробиотики. В частности, к полезным продуктам она отнесла чай с лимоном, пищу, содержащую цинк и селен (зерновые, пивные дрожжи, телятина, индейка и чеснок), а также насыщенную витаминами А и Е (морковь, шпинат, растительные масла).

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали список продуктов, которые могут значительно укрепить иммунитет. К ним они отнесли цитрусовые, брокколи, а также чеснок. Также в рейтинг были выключены имбирь и куриное мясо, сообщает телеканал «Звезда».

В 2022 году педиатр больницы Университета Кентукки Джордж Фукс рассказал, что ряд продуктов питания может быть полезен для развития детей. По его словам, это овощи — капуста, шпинат, морковь, брокколи, тыква, старый картофель. В них содержится большое количество витамина A, пишет НСН.

Ранее американский нутрициолог Виктория Ярзабковски предупредила, что, согласно данным Медицинского центра Векснера Университета в Огайо, люди, принимающие препараты, снижающие свертываемость крови, должны употреблять брокколи с осторожностью, пишет сайт kp.ru. Витамин К, содержащийся в этом продукте может вступать во взаимодействие с лекарственными препаратами и снижать их эффективность.

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