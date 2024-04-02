Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп избежал ареста активов, внеся $175 млн залога по делу о мошенничестве. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил телеканал ABC News.

«Как и было обещано, президент Трамп внес залог. Он надеется отстоять свои права в апелляции и отменить этот несправедливый приговор», — заявила его адвокат Алина Хабба.

Трамп оплатил залог через страховую компанию Knight Specialty, которая принадлежит частной Hankey Group, председатель которой заявил ABC News, что является сторонником Трампа.

«Это то, чем мы занимаемся в Knight Insurance, и мы рады, что можем помочь экс-президенту в этой ситуации. Я бы сказал, что это скорее деловое решение, но так получилось, что я к тому же являюсь его сторонником», — сказал Дон Хэнки.

Он добавил, что его компания изначально участвовала в переговорах о выплате первоначального залога в размере $464 млн по этому делу, но когда апелляционный суд Нью-Йорка на прошлой неделе снизил сумму до $175 млн, компания возобновила усилия по выплате залога.

«Это была относительно небольшая сумма, и Дональд Трамп внес весь залог наличными», — сказал Хэнки.

Ранее, 25 марта, апелляционный суд в Нью-Йорке уменьшил сумму залога, которую Дональд Трамп должен внести для обжалования решения суда предыдущей инстанции по делу о мошенничестве. Вместо первоначальных $454 млн Трампу постановили выплатить $175 млн за 10 дней.

О приговоре по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization стало известно 16 февраля. Первоначально Трампа обязали выплатить около $355 млн. Затем к этой сумме начали добавлять проценты. По итогу общая сумма залога составила $454 млн, а после еще увеличилась до $464 млн. Также судья Артур Энгорон запретил бывшему президенту работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке сроком на три года.

26 февраля сообщалось, что Трамп подал апелляцию на решение суда штата Нью-Йорк по делу о махинациях в компании Trump Organization.

В свою очередь, адвокат Трампа Алина Хабба назвала решение суда Нью-Йорка явной несправедливостью, простой и ясной, а также охотой на ведьм.

Трамп в заключительном слове в суде 11 февраля заявил о своей невиновности и обвинил следствие в мошенничестве. Отмечалось, что суд вынесет вердикт по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization в течение нескольких недель.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября 2023 года. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

До этого, 26 сентября, агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.