Кондитер перечислила признаки полезного шоколада

Кондитер Марина Романова рассказала, как отличить хороший шоколад от вредного. По ее словам, любые синтетические добавки серьезно снижают качество продукта.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 1 апреля, специалист отметила, что для изготовления горького и темного шоколада требуются всего два ингредиента: тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого шоколада используют сухое молоко, сахар или его заменители.

Романова подчеркнула, что альтернативы тертому какао в шоколаде не существует, и если в составе имеются другие ингредиенты, это будет не шоколад, а десерт со вкусом шоколада.

При выборе шоколада эксперт призвала обращать внимание на процент содержания какао в разных видах шоколада. Так, в горьком его должно быть не менее 70%, в темном — от 50%, в молочном — около 40%, в экстрамолочном — от 25%. Кроме того, важно изучать состав. В шоколаде не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Они снижают качество шоколада и могут негативно отразиться на организме.

Также кондитер предупредила, что поверхность настоящего шоколада должна быть блестящая, он не может иметь матовый эффект или белый налет. Место надлома шоколада должно быть матовым. Кроме того, качественный натуральный продукт хорошо тает при температуре 30–32 градуса. Если такого не происходит, это говорит о наличии в составе искусственных компонентов. Маслянистый привкус говорит о добавлении пальмового масла, пишет сайт kp.ru.

Романова указала на то, что самым чистым и полезным шоколадом является горький, такого шоколада можно съедать до 50 г в день взрослому человеку.

Идеальная температура для хранения составляет от +3 до +18 градусов.

В тот же день биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового исторического рекорда — $10 тыс. за 1 т, увеличившись с начала года в 2,4 раза. По данным ICE Futures, в ходе торгов цена на продукт достигла $10 070 за 1 т. После чего она немного снизилась — до $9992. Среди причин такой динамики числится аномально жаркая погода в Кот-д'Ивуаре, угрожающая урожаю какао-бобов.

Также 26 марта преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева рассказала, что горький шоколад с содержанием какао-масла от 60% полезен для организма и даже предотвращает старение кожи. Она добавила, что такой шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу, сообщает телеканал «360». Беляева добавила, что в масле какао есть полезные жирные кислоты, способствующие улучшению обмена веществ, пишет RT.

15 марта врач-эндокринолог, к.м.н. Оксана Михалева назвала шоколад в числе продуктов, употребление которых может привести к проблемам со сном. Также к таким продуктам она отнесла кофе и крепкий чай. Содержащийся в них кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы в мозге, что вызывает чувство бодрости и прилив энергии, а значит, будет мешать засыпанию, сообщает НСН.

В 2022 году ученые в США предположили, что употребление темного шоколада может преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Специалисты Гарвардского университета отмечают, что их исследование показало, что люди, которые употребляли этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел, сообщает телеканал «Звезда». По словам специалистов, шоколад содержит антиоксиданты и минералы, которые улучшают кровяное давление. Также они способны предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Годом ранее специалисты из Великобритании провели исследование и пришли к выводу, что биоактивное соединение, содержащееся в какао-порошке и темном шоколаде, может помочь взрослым среднего возраста облегчить занятия спортом и даже начать получать от них удовольствие, пишет «Ридус».