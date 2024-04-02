Танки Т-80БВМ прямой наводкой уничтожили опорпункт ВСУ на южнодонецком направлении

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен прямой наводкой танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации. Фрагмент видео боевой работы танкистов 2 апреля распространило Минобороны России.

Для ведения такого огня экипажи танков Т-80БВМ подбираются к позициям противника максимально близко. После подтверждения точного попадания средствами объективного контроля экипаж немедленно разворачивает танк и быстро возвращается в укрытие.

Танки Т-80БВМ активно используются группировкой войск «Восток»: всего на счету танкистов 5-й общевойсковой армии из Приморья несколько сотен пораженных целей.

«Танк Т-80БВМ за время эксплуатации во время СВО показал себя с наилучшей стороны. Машина вообще неприхотливая. Машина позволяет работать в любое время, в любых условиях погоды. У него есть прибор, который позволяет видеть и ночью, и днем — тепловизор», ― поделился командир танка с позывным Гродеково.

Ранее, 25 марта, танкисты Южной группировки войск обеспечили взятие опорного пункта ВСУ на артемовском направлении спецоперации, оказав поддержку огнем штурмовым подразделениям.

22 марта Минобороны показало, как танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ивановских десантников уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на артемовском направлении. Расчеты БПЛА заметили в заброшенном здании пункт управления беспилотной авиацией, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные беспилотники ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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