Страны Карибского бассейна поднимут цену своих «золотых паспортов»

Четыре страны Карибского бассейна, под давлением со стороны США и ЕС, с 30 июня поднимут минимальную цену своих «золотых паспортов», получаемых за инвестиции в экономику страны. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет о Доминике, Гренаде, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуде. Цены их паспортов вырастут до $200 тыс., сообщает издание. Страны также договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой. В некоторых случаях цена вырастет вдвое.

При этом страны согласились обмениваться информацией с регуляторами, проходить независимый финансовый аудит и повышать прозрачность сделок с паспортами.

По данным агентства, программы гражданства за инвестиции приносят странам Карибского бассейна более $579 млн в год и могут составлять более половины национального дохода некоторых крошечных островных государств.

Но эти программы находятся под пристальным вниманием европейских и американских регулирующих органов, которые обеспокоены тем, что они используются для обхода иммиграционного контроля и могут служить воротами для преступников.

Ранее, в апреле 2023 года, Минэк сообщил, что интерес к упрощенному получению российского вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции есть со стороны граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США. Обращения от инвесторов с просьбой разъяснения им процедуры оформления ВНЖ и необходимых документов поступают регулярно, отметили в пресс-службе ведомства, не называя конкретных цифр.