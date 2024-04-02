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Страны Карибского бассейна поднимут цену своих «золотых паспортов»

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Фото: Global Look Press/Jeremy Graham
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Четыре страны Карибского бассейна, под давлением со стороны США и ЕС, с 30 июня поднимут минимальную цену своих «золотых паспортов», получаемых за инвестиции в экономику страны. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет о Доминике, Гренаде, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуде. Цены их паспортов вырастут до $200 тыс., сообщает издание. Страны также договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой. В некоторых случаях цена вырастет вдвое.

При этом страны согласились обмениваться информацией с регуляторами, проходить независимый финансовый аудит и повышать прозрачность сделок с паспортами.

По данным агентства, программы гражданства за инвестиции приносят странам Карибского бассейна более $579 млн в год и могут составлять более половины национального дохода некоторых крошечных островных государств.

Но эти программы находятся под пристальным вниманием европейских и американских регулирующих органов, которые обеспокоены тем, что они используются для обхода иммиграционного контроля и могут служить воротами для преступников.

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