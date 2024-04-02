Украинский конфликт позволил России развенчать в ходе спецоперации мифы о превосходстве военных стандартов Запада. Об этом 2 апреля заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ (Вооруженными силами Украины. ― Ред.) западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», ― заявил дипломат в интервью «РИА Новости» в честь 75-летия Североатлантического альянса.

По его словам, техника советского периода на поле боя оказалась эффективнее западных аналогов, что подтверждается большим числом потерянных украинской армией танков Abrams, Challenger и Leopard.

«Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти 10 километров», ― подчеркнул Гаврилов.

30 марта командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения Южной группировки войск с позывным Батайск сообщил, что российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении.

До этого, 27 марта, журнал Forbes сообщил, что ВСУ потеряли на поле боя как минимум семь шведских танков Strv 122.

15 марта хакеры из группы «Берегини» обнародовали документы ВСУ, в которых приводятся обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными. В подтверждение факта уничтожения боевых машин группировка решила представить документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск — четыре рапорта и выдержку из журнала боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.