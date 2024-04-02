Спасатели рассказали о поисках двух шахтеров после ЧП на шахте «Северопесчанская»

Спасатели МЧС России во вторник, 2 апреля, рассказали о поиске двух горняков, оставшихся после взрыва на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области.

Командир отделения Североуральского военизированного горноспасательного взвода, филиала «ВГСО Урала» ФГУП ВГСЧ Евгений Корляков рассказал, что была неизвестна судьба двоих рабочих.

«Прибыв на шахту, получили задание на командном пункте и уточнили информацию. В тот момент была неизвестна судьба двух рабочих. Спустившись в шахту, по дороге встретили пострадавшего в сопровождении. Осмотрев его и убедившись, что всё в порядке, мы продолжили поиски», — рассказал он.

Корляков добавил, что еще один пострадавший шахтер был обнаружен далее. Он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб до прибытия помощи. Его тело спасатели вынесли на поверхность на носилках.

Ранее в этот день стало известно, что были госпитализированы трое пострадавших после взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская». Один из них, по данным на 22:30, находился в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Четвертый пациент отказался от госпитализации, пятый шахтер погиб.

Тогда же МЧС РФ сообщало, что трое горняков были подняты на поверхность после ЧП на шахте «Северопесчанская».

Взрыв на уральской шахте произошел ранее 1 апреля. Горная порода обвалилась на горизонте 338 м. Вблизи эпицентра взрыва в тот момент были пять человек. При этом на смене в момент инцидента находились 106 рабочих.

Затем пресс-служба предприятия заявила, что причиной обрушения стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества. Прокуратура Свердловской области начала проверку.