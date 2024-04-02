Уголовное дело возбудили по факту взрыва в шахте в Свердловской области

Уголовное дело возбудили по факту взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области, где погиб рабочий. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления (СУ) СК России по региону в понедельник, 1 апреля.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — сказано в сообщении.

В настоящее время идет расследование, направленное на установление и допрос возможных очевидцев и руководства предприятия, выемку документации о проводившихся работах, проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ. В расследовании задействованы сотрудники Следственного комитета РФ, МЧС РФ, полиции и надзорных органов.

Ранее в этот день стало известно, что госпитализированы трое пострадавших после взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская». Один из них по данным на 22:30 находился в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Четвертый пациент отказался от госпитализации, пятый погиб.

Тогда же МЧС РФ сообщало, что трое горняков были подняты на поверхность после ЧП на шахте «Северопесчанская».

Взрыв на уральской шахте произошел ранее 1 апреля. Горная порода обвалилась на горизонте 338 м. Вблизи эпицентра взрыва в тот момент были пять человек. При этом на смене в момент инцидента находились 106 рабочих.

Затем пресс-служба предприятия заявила, что причиной обрушения стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества. Прокуратура Свердловской области начала проверку.