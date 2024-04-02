Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море
Интернет и технологии
Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%
Происшествия
Губернатор сообщил о режиме воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
Пассажиры рейса Египет – Самара пожаловались на невозможность приземлиться из-за тумана
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Мир
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Авто
Названа стоимость «переобувки» автомобиля в Москве
Происшествия
Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью БПЛА
Мир
В Европарламенте подсчитали сумму ежегодных расходов Германии на украинских беженцев
Мир
В Госдепе США обеспокоились отказом РФ от санкций против КНДР
Общество
Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в этом году
Мир
Глава МИД Молдавии назвал отношения с Россией худшими за всю историю
Мир
The Guardian узнала о планах США и Британии отправлять ядерные отходы в Австралию
Мир
Россия развернула на Голанских высотах дополнительный пост военной полиции
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
Минтранс попросили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Уголовное дело возбудили по факту взрыва в шахте в Свердловской области

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбудили по факту взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области, где погиб рабочий. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления (СУ) СК России по региону в понедельник, 1 апреля.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — сказано в сообщении.

В настоящее время идет расследование, направленное на установление и допрос возможных очевидцев и руководства предприятия, выемку документации о проводившихся работах, проведении инструктажа по технике безопасности при производстве горных работ. В расследовании задействованы сотрудники Следственного комитета РФ, МЧС РФ, полиции и надзорных органов.

Легко в забое: виртуальная реальность поможет спасать жизни шахтеров
С помощью новой учебной VR-системы горняки смогут отработать действия при авариях на шахте

Ранее в этот день стало известно, что госпитализированы трое пострадавших после взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская». Один из них по данным на 22:30 находился в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Четвертый пациент отказался от госпитализации, пятый погиб.

Тогда же МЧС РФ сообщало, что трое горняков были подняты на поверхность после ЧП на шахте «Северопесчанская».

Взрыв на уральской шахте произошел ранее 1 апреля. Горная порода обвалилась на горизонте 338 м. Вблизи эпицентра взрыва в тот момент были пять человек. При этом на смене в момент инцидента находились 106 рабочих.

Затем пресс-служба предприятия заявила, что причиной обрушения стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества. Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024