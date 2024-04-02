Мужчина рассказал «Известиям» о спасении юноши-инвалида из горящего «Крокуса»

Зайпулла Магомедов на плечах вынес из горящего «Крокус Сити Холла» молодого человека, когда террористы стали поджигать концертный зал. Об этом он рассказал «Известиям» в понедельник, 1 апреля.

Зайпулла Магомедов отметил, что огонь по залу распространялся очень быстро, помещение было охвачено пламенем в считаные минуты. Люди стали пытаться выбегать из зала, Зайпулла тоже стал спускаться на первый этаж и на эскалаторе увидел мужчину и юношу, которому было трудно идти.

«Я увидел, что парень плохо стоит на ногах, взял его под руку. Вместе с тем мужчиной мы спустили его. На тот момент я еще не знал, что это отец и сын», — вспоминает он.

Когда лестница осталась позади, мужчина с парнем направились к выходу из здания. В это время раздались выстрелы, люди бросились к выходу.

«Я догнал мужика с парнем, взял парня на плечо, потому что бежать под руку вдвоем — это сильно дольше и тяжелее. Да и уже была сильная задымленность, было тяжело дышать, я почти задержал дыхание», — делился Зайпулла.

У самого выхода он увидел девушку, которая шла по коридору, слегка пошатываясь. Он решил, что вернется ей на помощь. Мужчина быстро вывел на улицу парня и вернулся. Девушку он увидел уже на выходе из здания, она лежала на полу, а рядом с ней находился еще один мужчина.

«Мы с ним попытались ее поднять, а она сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я заметил кровь на ее ноге», — сообщил Магомедов.

После этого он отправился искать скорую помощь для пострадавшей.

29 марта «Известия» поговорили с пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» Павлом. Он рассказал, что вместе с семьей находился около рамок для показа билетов, когда услышал выстрелы. Тогда он принял решение закрыть мать своим телом. Павел получил две пули, но в больнице его состояние в настоящее время стабильно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

27 марта сообщалось, что число погибших при теракте составляет 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Также в Белоруссии сообщили о гибели гражданина республики в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

К настоящему моменту по данному делу суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами. 1 апреля суд до 22 мая арестовал десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду.