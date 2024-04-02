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Умер еще один участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий

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Фото: Соцсети
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В Одессе умер участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

До этого она сообщала о смерти капитана одесской команды КВН Светослава Пелишенко.

«Один за другим уходят «джентльмены», — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один кавээнщик из команды «Джентльменов» — Александр Теплицкий», — написала журналист в своем Telegram-канале.

Альперина сообщила, что в прошлом она вместе с Теплицким и другими членами команды работала в газете «Одесский вестник». Никаких подробностей об обстоятельствах смерти артиста она не привела.

Команда КВН «Одесские джентльмены» была чемпионом Высшей лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года.

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