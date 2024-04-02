Умер еще один участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий
В Одессе умер участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.
До этого она сообщала о смерти капитана одесской команды КВН Светослава Пелишенко.
«Один за другим уходят «джентльмены», — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один кавээнщик из команды «Джентльменов» — Александр Теплицкий», — написала журналист в своем Telegram-канале.
Альперина сообщила, что в прошлом она вместе с Теплицким и другими членами команды работала в газете «Одесский вестник». Никаких подробностей об обстоятельствах смерти артиста она не привела.
Команда КВН «Одесские джентльмены» была чемпионом Высшей лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года.