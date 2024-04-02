Представитель подполья рассказал о нашествии националистов в центре Харькова
Военнослужащие националистического формирования «Азов», признанного террористическим и запрещенного в России, массово стекаются в Харьков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева в понедельник, 1 апреля.
«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев», — отметил Лебедев.
По его словам, представители националистических подразделений собираются небольшими группами по два-три человека и передвигаются по городу.
Ранее, 28 марта, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего боевика запрещенной в РФ террористической организации «Азов» Александра Сыкылынду за убийство пяти мирных жителей в Мариуполе.
До этого, 22 марта, Верховный суд ДНР вынес приговор 10 боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Фигурантов признали виновными в совершении преступлений, предусматривающих жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенного оружия, покушение на убийство, совершенное группой лиц, а также умышленное повреждение чужого имущества.