Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море
Интернет и технологии
Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%
Происшествия
Губернатор сообщил о режиме воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
Пассажиры рейса Египет – Самара пожаловались на невозможность приземлиться из-за тумана
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Мир
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Авто
Названа стоимость «переобувки» автомобиля в Москве
Происшествия
Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью БПЛА
Мир
В Европарламенте подсчитали сумму ежегодных расходов Германии на украинских беженцев
Мир
В Госдепе США обеспокоились отказом РФ от санкций против КНДР
Общество
Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в этом году
Мир
Глава МИД Молдавии назвал отношения с Россией худшими за всю историю
Мир
The Guardian узнала о планах США и Британии отправлять ядерные отходы в Австралию
Мир
Россия развернула на Голанских высотах дополнительный пост военной полиции
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
Минтранс попросили запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Представитель подполья рассказал о нашествии националистов в центре Харькова

В подполье сообщили, что в центре Харькова отмечается большое число «азовцев»
0
Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие националистического формирования «Азов», признанного террористическим и запрещенного в России, массово стекаются в Харьков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева в понедельник, 1 апреля.

«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев», — отметил Лебедев.

По его словам, представители националистических подразделений собираются небольшими группами по два-три человека и передвигаются по городу.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

Ранее, 28 марта, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего боевика запрещенной в РФ террористической организации «Азов» Александра Сыкылынду за убийство пяти мирных жителей в Мариуполе.

До этого, 22 марта, Верховный суд ДНР вынес приговор 10 боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Фигурантов признали виновными в совершении преступлений, предусматривающих жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенного оружия, покушение на убийство, совершенное группой лиц, а также умышленное повреждение чужого имущества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024