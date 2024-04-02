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В США сообщили о планах направить Израилю партию истребителей и ракет

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Фото: commons.wikimedia.org
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Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность продажи Израилю до 50 новых истребителей F-15, 30 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 «воздух-воздух» и ряда комплектов боеприпасов Joint Direct Attack, которые превращают бомбы в высокоточные орудия, заявил помощник конгресса и знакомый с ходом дискуссий источник газеты Politico в понедельник, 1 апреля.

Вашингтон решил продать вооружение и военную технику на фоне усилившихся призывов об остановке поставок, поскольку в секторе Газа большие потери среди мирного населения.

Администрация уже неофициально уведомила соответствующие комитеты конгресса. Этот шаг обычно означает, что администрация готова приступить к продажам. По словам источника, только продажа F-15 оценивается в $18 млрд, и комитеты были уведомлены о ней в феврале.

Однако сделка должна получить одобрение правительства, а после этого могут пройти еще годы, прежде чем вооружение прибудет на территорию Израиля. При этом администрация Байдена уже готова начать продажи.

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Ранее в этот день телеканал NBC сообщил, что США готовят для Израиля новую партию бомб, несмотря на официальные заявления властей о неодобрении действий израильской армии в секторе Газа. По сведениям СМИ, в нее войдут более 1800 бомб Mark 84 (MK84) и около 500 бомб Mark 82 (MK82).

До этого, 29 марта, газета The Washington Post (WP) сообщила, что власти США санкционировали передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на ранее высказанные опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах, на юге сектора Газа.

Ранее, 12 марта, группа из восьми сенаторов-демократов призвала Байдена прекратить передавать оружие Израилю до того момента, пока не будут отменены ограничения на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Они подчеркнули, что таким образом Байден сможет надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

За день до этого Белый дом внес в проект бюджета США выделение Израилю помощи на $14,3 млрд. На гуманитарные миссии, в том числе в Палестине, было заложено всего $10 млрд.

При этом 10 марта Байден заявил, что Нетаньяху своими действиями приносит Израилю больше вреда, чем пользы, а также настраивает против страны весь мир.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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