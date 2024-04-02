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Пассажиры рейса Египет – Самара пожаловались на невозможность приземления из-за тумана

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Самолет, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару, был вынужден приземлиться в Казани из-за тумана, о чем 1 апреля сообщили пассажиры борта. Сервис Flightradar24 показывает, что минимум пять самолетов вынуждены кружить над аэродромом.

По данным самарского портала 63.ru, вечером в понедельник несколько самолетов, летевших в Самару, попали во внештатную ситуацию — экипаж не мог посадить их в аэропорту Курумоч из-за тумана.

Борт летевший из Египта после 40 минут кружения в небе у аэропорта был отправлен на посадку в Казань. Пассажиры самолета сообщали, что им не объяснили, «что же будет с ними дальше», и не обеспечили питанием.

«Мы полтора часа сидели в самолете уже по прилете в Казань. В полной темноте. А мы вылетели в 10 утра. Все люди устали, вокруг орут дети, мы все голодные, это просто невыносимо», — рассказала одна из пассажирок.

Позднее сообщалось, что после длительного ожидания в самолете и терминале пассажирам были предоставлены трансфер и отель.

Густой туман окутал Самару утром 31 марта и продержался весь день. Атмосферная аномалия продолжилась и в понедельник, 1 апреля, вызвав у автомобилистов и летчиков немало сложностей.

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