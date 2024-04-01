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Губернатор сообщил о режиме воздушной опасности в Липецкой области

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Фото: РИА Новости
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности и сообщили о замеченных вблизи беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Артамонов добавил, что все силы и средства были приведены в повышенную готовность. Он также призвал граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

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Ранее в этот день в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) региона находится наготове.

До этого средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью 1 апреля. В Минобороны РФ уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена ночью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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