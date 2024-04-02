Байден отказался от слов о назначении дня трансгендеров на Пасху

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который на прошлой неделе провозгласил пасхальное воскресенье Днем трансгендеров, сообщил, что не делал подобных заявлений. Об этом 1 апреля написал в соцсети X журналист американского независимого издания RealClearPolitics Филип Меланхтон Уэгманн.

«Я не делал этого», — сказал Байден, когда его спросили о провозглашении пасхального воскресенья «транс-днем», ― констатировал журналист по результатам пресс-похода с участием американского лидера.

Своим заявлением о праздновании 31 марта не только Пасхи Байден вызвал шквал критики со стороны консервативного населения страны, которое старается чтить каноны веры и поддерживать религиозность как элемент духовности. Пытаясь смягчить репутационный удар, Белый дом был вынужден оправдывать Байдена, подчеркивая, что пасхальное воскресенье не привязано к одной дате и только в 2024 году так совпало, что об а события пришлись на 31 марта.

«А в этом году [Пасха] совпала с днем трансгендеров. Это просто факт. Это всё, что произошло. <...> То, что мы слышали (от консервативно настроенных республиканцев. ― Ред.) — это масса дезинформации, сделанной намеренно», ― заявила 1 апреля в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

30 марта избирательный штаб Дональда Трампа потребовал от президента США Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье днем трансгендеров. Предвыборный штаб Трампа назвал заявление Байдена богохульством.

В начале марта газета The New York Times сообщила о том, что американские избиратели лучше оценивают политику бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, 40% респондентов считают, что политика Трампа помогла им лично. Аналогичную оценку действий Байдена выразили лишь 18% американцев. В то же время политику Байдена опрошенные сочли наиболее вредоносной. О том, что действия нынешнего президента США оказали на них негативное влияние, заявили 43% избирателей. При этом про политику Трампа так же высказалось вдвое меньше участников опроса.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.