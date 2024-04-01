В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников

В Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении Telegram-канала губернатора.

Гусев добавил, что система противовоздушной обороны (ПВО) региона находится наготове, поэтому при необходимости он порекомендовал гражданам быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, а в случае пребывания на улице — в здание, на парковку, в подземный переход.

Ранее в этот день средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена ночью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.