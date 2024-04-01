Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем
Интернет и технологии
Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Интернет и технологии
«ВКонтакте» сообщила о штатной работе на фоне сообщений о сбоях
Общество
Бастрыкин запросил повторный доклад о расследовании ЧП на руднике «Пионер»
Мир
Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира
Мир
Россия решительно осудила атаку Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
Турецкая Southwind предупредила о рисках для других авиакомпаний страны
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Белгорода достигло 10 человек
Общество
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных
Общество
Свердловский минздрав сообщил о состоянии пострадавших на шахте «Северопесчанская»
Общество
Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Мир
КСИР подтвердил гибель двух генералов при атаке Израиля по генконсульству Ирана

В Москве начался сезон летних веранд

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сезон летних веранд начался в Москве, всего в столице насчитывается свыше 3,7 тыс. кафе с террасами. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, летние веранды пользуются в столице популярностью. В теплое время года 12 улиц в центре города «превращаются в по-настоящему гастрономические, например Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Никольская, Покровка», пишет «Москва 24».

Власти способствуют развитию летних кафе в столице. С 2010 года их количество возросло в три раза, уточняет Life.ru.

Как рассказали в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, собственники при обустройстве летней веранды не могут прокладывать подземные инженерные коммуникации и проводить строительно-монтажные работы капитального характера. Высота декоративных ограждений не может быть менее 0,6 м и превышать 0,9 м, пишет RT.

Начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в «Схеме размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы», и соблюдением ряда других требований, сообщает РИАМО. Специалисты контрольного ведомства будут на протяжении всего сезона вести мониторинг территории и выявлять незаконные конструкции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сезон летних веранд в Московской области стартовал в середине марта. По словам главы правительства Московской области Владислава Мурашова, в 2024 году в регионе планируется разместить более 500 летних кафе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024