В Москве начался сезон летних веранд

Сезон летних веранд начался в Москве, всего в столице насчитывается свыше 3,7 тыс. кафе с террасами. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, летние веранды пользуются в столице популярностью. В теплое время года 12 улиц в центре города «превращаются в по-настоящему гастрономические, например Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Никольская, Покровка», пишет «Москва 24».

Власти способствуют развитию летних кафе в столице. С 2010 года их количество возросло в три раза, уточняет Life.ru.

Как рассказали в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, собственники при обустройстве летней веранды не могут прокладывать подземные инженерные коммуникации и проводить строительно-монтажные работы капитального характера. Высота декоративных ограждений не может быть менее 0,6 м и превышать 0,9 м, пишет RT.

Начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в «Схеме размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы», и соблюдением ряда других требований, сообщает РИАМО. Специалисты контрольного ведомства будут на протяжении всего сезона вести мониторинг территории и выявлять незаконные конструкции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сезон летних веранд в Московской области стартовал в середине марта. По словам главы правительства Московской области Владислава Мурашова, в 2024 году в регионе планируется разместить более 500 летних кафе.