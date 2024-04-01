«Известия» показали набережную в Каспийске, где боевики хотели совершить теракт

На набережной в Каспийске, где задержанные боевики из Дагестана планировали совершить теракт, всегда многолюдно. Об этом 1 апреля рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, который побывал там.

Журналист обратил внимание на то, что на набережной можно встретить большое число горожан и туристов, включая родителей с детьми.

«Боевики, по данным ФСБ, уже успели провести разведку местности, они были здесь в районе набережной Каспийска. Сразу после совершения теракта гости из Средней Азии планировали покинуть Россию», — напомнил Магомедов.

Накануне, 31 марта, в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов. Силовики задержали злоумышленников, планировавших террористические преступления. Пострадавших среди населения и личного состава ведомства не было.

1 апреля в ФСБ сообщили, что задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл». Кроме того, четверо иностранных граждан готовили в Каспийске теракт в общественном месте. Они изучили местность, изготовили бомбу и купили автоматическое оружие, чтобы осуществить взрыв на набережной.