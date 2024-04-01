Турецкая Southwind предупредила о рисках для других авиакомпаний страны

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines, ранее подпавшая под санкции Евросоюза, заявила о риске для других турецких авиакомпаний под видом «связей с Россией». Об этом в понедельник, 1 апреля, пишет турецкое издание Aırporthaber со ссылкой на заявление компании.

«Мы готовимся подать иск в соответствующие инстанции в Европе, чтобы ответить тем, кто создал эту ситуацию для нашей компании и наших пассажиров, и исправить несправедливость. В связи с длительным сроком рассмотрения подобных исков мы также прилагаем усилия для скорейшей отмены запрета перед соответствующими органами Турции», — говорится в заявлении Southwind Airlines.

Авиакомпания призывает власти страны вмешаться в процесс и защитить авиакомпанию и пассажиров, а также предпринять шаги по защите экономических интересов.

«Из-за этого злонамеренного политического решения не только были нарушены суверенные права Турецкой Республики, но и возникла серьёзная проблема для других турецких компаний», — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее, 30 марта, авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью. Рейсы были отменены в связи с запретом на использование воздушного пространства Евросоюза. Из Москвы и других городов компания летает в Анталью, эти рейсы сохраняются и будут выполняться по маршрутам, которые используют российские перевозчики. В итоге увеличится время в пути.