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В Греции сообщили об отправке боеприпасов на Украину через Чехию

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Фото: TASS/АР/Evgeniy Maloletka
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В Греции готовятся передать большое количество боеприпасов Украине через Чехию. Об этом 1 апреля пишет издание iEidiseis.

«Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов на Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета», — утверждают журналисты.

Отмечается, что греческая армия охарактеризовала данное вооружение как «неработоспособное». Тем не менее отмечается, что Чехия заплатит за него €150 млн.

«По словам военных, среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях. По сути, склады греческой армии потрошат ради [президента Украины Владимира] Зеленского», — говорится в материале.

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Ранее, 25 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на разрыв Грецией диалога и взаимодействия с Россией. По ее словам, отношения двух стран изменились из-за антироссийской политической конъюнктуры Афин.

До этого, 15 марта, газета «Катимерини» сообщила, что Греция отправит большую партию боеприпасов на Украину. В 2024 году она планирует поставить 2 тыс. ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тыс. 90-миллиметровых снарядов, 4 млн патронов, 70 самоходных гаубиц М114А1.

28 февраля Захарова подчеркивала, что Москва будет добиваться от Афин выполнения договоренностей о невозможности передачи российских вооружений третьим странам. Россия неоднократно предостерегала Грецию от подобного шага, подчеркнула дипломат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще в декабре 2022 года указал на то, что Россия тщательно следит за выполнением обязательств со стороны Греции о невозможности передачи третьим странам зенитных ракетных комплексов С-300. Тогда о намерении передать Украине имеющиеся в распоряжении Греции С-300 заявил министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос.

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