В Госдуме рассказали о последствиях запрета «наливаек»

С 1 апреля 2024 года в России вступил в силу ряд новых законов. В частности, в регионах страны начал действовать запрет на работу так называемых наливаек. Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на придомовых территориях, а также ограничивать время работы этих заведений.

«Конечно, мы будем контролировать работу регионов в этом направлении, механизмы для этого есть. Напомню, что «Единая Россия» — партия большинства, мы представляем большинство практически во всех регионах. Соответственно региональные парламенты будут поддерживать закон «Единой России» о запрете «наливаек». Партия будет этого добиваться», — заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в понедельник, 1 апреля, в беседе с «Радио 1».

Он отметил, что сейчас будут пристально наблюдать за работой закона, и если предприниматели смогут найти в нем те или иные лазейки, при помощи которых «наливайки» смогут продолжить свою работу, в законодательство внесут необходимые правки.

Также с 1 апреля в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, передает НСН. Теперь за преступление будет грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты за период от года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, пишет ИА «Регнум».

«Что касается табачной продукции. Мы говорим о том, что производство табачной продукции без лицензии и оборот такой продукции будет наказываться. На цену это вряд ли повлияет. Я всё же верю, что производители у нас законопослушные. Вырос бы акциз — да, цена бы выросла, а тут — нет», — объяснил Колунов.

Президент России Владимир Путин в среду, 14 февраля, подписал закон, позволяющий регионам регулировать продажу алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, пишет «Москва 24».

1 апреля в России начал действие закон о запрете так называемых наливаек в жилых домах. Регионы получили право ограничивать время продажи алкогольной продукции в магазинах и общепите, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. «Известия» в своем материале разъясняют, как будет работать новая правовая норма.