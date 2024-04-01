Гендиректором ЗАЭС назначен Владислав Исаев

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Владислава Исаева. Соответствующее распоряжение появилось 1 апреля на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» сроком на два года», — говорится в документе.

На этом посту Исаев сменил Юрия Черничука, который был гендиректором ЗАЭС с 30 ноября 2022 года.

Запорожская АЭС является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности станцией в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией в 2022-м. Электростанцию контролируют сотрудники МАГАТЭ с того же года.