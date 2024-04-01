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Депутат ГД Аникеев рассказал о передвижных центрах здоровья

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Фото: ВПОО «Милосердие и Порядок»
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На территории Владимирской области активно реализуется проект «Передвижные центры здоровья», который соответствует целям нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщила «Газета.ру».

«Передвижные центры здоровья — это масштабный областной проект, который работает на постоянной системной основе. Комплексы посетили более 430 населенных пунктов Владимирской области, на сегодняшний день обследования в них прошли уже более 300 тыс. человек. С уверенностью можно сказать, что проект доказал свою востребованность и эффективность», — объяснил инициатор проекта, депутат Государственной Думы Григорий Аникеев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания к Федеральному собранию объявил о запуске нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его целью станет выход на уровень ожидаемой продолжительности жизни россиян более 80 лет, а упор будет сделан на поддержание и сохранение здоровья представителей старшего поколения. Именно поэтому ключевым фактором для сохранения здоровья является своевременная и доступная диагностика.

Созданные по инициативе Аникеева передвижные медицинские комплексы обслуживают жителей Владимирской области более восьми лет. В них профильные врачи из областного центра оказывают бесплатные медицинские услуги.

«На регулярных встречах с жителями Владимирской области к Григорию Викторовичу Аникееву поступали разные обращения, одна из самых частых тем — доступность медицинских услуг. Григорий Викторович принял решение о старте регионального проекта «Передвижные центры здоровья». Были проведены плановые встречи, совещания, совместная подготовительная работа с администрациями районов, врачебным сообществом, медицинскими учреждениями нашей области. Разрабатывалось техническое задание на строительство передвижного диагностического медицинского комплекса, проводился подбор оборудования. Рабочие совещания с участниками проекта «Передвижные центры здоровья» проводились регулярно. На них мы докладывали о первых итогах работы проекта, о населенных пунктах и количестве людей, которые посетили медицинские комплексы, о востребованности врачей и отзывах жителей. Григорий Викторович ставил задачу организовать работу передвижных центров здоровья на регулярной, ежедневной основе, с полной загрузкой, чтобы как можно больше людей могли получить бесплатные консультации врачей и пройти необходимую диагностику», — рассказала начальник отдела по работе с передвижными центрами здоровья ВПОО «Милосердие и порядок» Наталья Чашина.

Первый комплексы вышел на маршрут в 2015 году. С февраля 2020 года в регионе функционируют уже три передвижных центра здоровья. Ежедневно они выезжают в различные населенные пункты области. Прием ведут востребованные специалисты из Владимира. Врачи отмечают, что в медицинских комплексах созданы все необходимые условия для работы, установлено качественное оборудование для проведения необходимых исследований. Кроме того, медики отмечают, что организация доступных и бесплатных приемов помогает вести качественную профилактическую работу.

Каждый передвижной центр здоровья оборудован кабинетами для приема узкими специалистами и проведения УЗИ диагностики. С первого дня работы проекта для удобства жителей была организована запись по телефону бесплатной горячей линии. Люди звонят, записываются заранее и приходят к назначенному времени. Это исключает саму возможность очередей.

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