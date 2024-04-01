В Иркутске открыли первое в регионе детское ожоговое отделение

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице города Иркутска создано первое в регионе детское ожоговое отделение. Открытие состоялось в понедельник, 1 апреля, сообщает правительство Иркутской области.

«В новом детском отделении будут лечить детей с любыми ожогами — термическими, химическими, лучевыми, электрическими. Все медицинские работники прошли обучение по специальности «комбустиология», — рассказал и.о. министра здравоохранения региона Андрей Модестов.

На оснащение отделения из областного бюджета выделили 20 млн рублей, уточняет ИА IrkutskMedia. На них закупили медтехнику и специализированные кровати.

Получать помощь в новом отделении будут дети со всего региона. Транспортировкой займутся бригады «скорой» и санитарной авиации.

Ранее специализированную помощь детям оказывали в ожоговом центре Иркутской горбольницы № 3 — в одном помещении со взрослыми.