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Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
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Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Политика
Гендиректором ЗАЭС назначен Владислав Исаев
Мир
Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Общество
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Общество
Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за действий нетрезвого диспетчера

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