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Путин поздравил с юбилеем директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин 1 апреля поздравил директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина, российского хирурга-онколога Ивана Стилиди с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Иван Сократович! Примите поздравления по случаю 60-летнего юбилея.<…> Желаю Вам успехов на благородном, подвижническом поприще и, конечно же, здоровья», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что Стилиди, «ученый с мировым именем, блестящий врач-клиницист», по праву заслужил высокое профессиональное и общественное признание. Путин также указал на вклад хирурга в решение ключевых проблем профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также в укрепление здравоохранения в России.

Иван Стилиди родился 1 апреля 1964 года. Он является главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава РФ, академиком Российской академии наук (РАН), лауреатом Государственной премии РФ (2022 год). Стилиди возглавляет НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина с 2018 года.

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Ранее, 14 февраля, Путин сообщил, что Россия подошла вплотную к созданию вакцин от рака. По его словам, в ближайшем будущем эти вакцины и иммуномодулирующих препараты нового поколения будут эффективно использоваться в качестве методов индивидуальной терапии.

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