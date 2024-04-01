Житель Орла погиб в результате наезда электропоезда на Ставрополье

Под Пятигорском (Ставропольский край) электропоезд насмерть сбил 34-летнего жителя города Орла. Об этом 1 апреля сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Трагедия произошла на железнодорожной станции Скачки.

«По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА Stavropol.Media, по факту гибели человека организована проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

14 марта сообщалось, что в Алтайском крае в результате наезда грузового поезда погибла женщина. По предварительным данным, она переходила пути в состоянии опьянения.