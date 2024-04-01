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В Госдуме ответили на признание Эстонии в присутствии сил НАТО на Украине

Депутат Журова: информация о присутствии сил НАТО на Украине не изменит ситуацию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michaal Nigro
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила в понедельник, 1 апреля, на признание главы министерства обороны Эстонии Ханно Певкура в том, что на Украине присутствуют силы НАТО. Депутат заявила, что информация о присутствии военных Североатлантического альянса на украинской территории не меняет ситуации для России.

Ранее в этот день Певкур заявил, что военный персонал каждой страны — члена НАТО уже находится на Украине. Он добавил, что это военные атташе или люди, которые «время от времени» совершают поездки на Украину, сообщается на сайте kp.ru.

«Это признание ничего для нас не меняет. <…> Люди говорят об этом, но четкого понятийного аппарата еще нет. Мы сами об этом говорим давно, вот и они сами это уже признают», — сказала Журова в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее, 31 марта, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что допускает отправку западных войск на Украину в будущем, передает RT. Дипломат отметила, что сейчас этой необходимости нет.

Днем ранее, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что французский лидер Эммануэль Макрон априори не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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