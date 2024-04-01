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Экс-генерал ВСУ обвинил Зеленского в сокрытии причин отставки Залужного

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения
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Фото: AP/Matthias Schrader
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Украинский президент Владимир Зеленский намеренно сокрыл причины отставки бывшего главнокомандующего армией страны Валерия Залужного. Об этом 1 апреля заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

«Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного», — высказался он во время интервью украинскому YouTube-каналу «Прямой».

По словам экс-генерала, на Залужного оказывается давление. Отставка Залужного с поста главкома ВСУ последовала за сообщениями о расколе между ним и Зеленским после интервью военнослужащего журналу The Economist в ноябре 2023 года. Там он рассказал, что украинская армия не может добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Он указал на риски затягивания боевых действий для ВСУ, а Зеленский с этим не согласился.

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Затем, 8 февраля, Зеленский отправил Залужного в отставку, назначив на его должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками. Незадолго до этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщал о согласии Залужного стать послом Украины в Великобритании.

Спустя месяц украинский МИД сообщил о назначении экс-главкома на должность посла в Великобритании. Британской стороне направлен запрос на предварительное согласие на его назначение. Президент Украины объяснил назначение Залужного якобы его личным желанием работать дипломатом.

После этого, 29 марта, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в украинском обществе есть мнение, что назначение экс-главкома ВСУ является стратегическим шагом со стороны президента страны для устранения сильного политического соперника в его лице. Кроме того, Рогов выразил уверенность, что скоро Зеленский окончательно потеряет поддержку украинских элит и общества.

Кроме того, американское интернет-издание The Daily Beast сообщало, что главные редакторы украинских СМИ жалуются на преследование со стороны властей страны после их сомнений в решении Зеленского об увольнении Залужного. Среди прочего журналист издания The Time Саймон Шустер в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Зеленский зависим от внимания публики, как от своеобразного наркотика.

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