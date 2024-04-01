Еще один участок проспекта 60-летия Октября отремонтируют в Хабаровске

В Хабаровске в середине апреля стартует ремонт второго участка проспекта 60-летия Октября. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет об отрезке проспекта от улицы Машинистов до Аэродромной. Как уточняет ИА AmurMedia, подрядчик уже приступил к подготовительным работам, в частности демонтажу водопропускных лотков.

Начать ремонт проезжей части планируется 15 апреля, а завершить — в ноябре. Во время работ дорожники будут поочередно перекрывать полосы, также предусмотрено временное ограничение движения на участках, под которыми пройдут водопропускные трубы.

Первый участок проспекта 60-летия Октября отремонтировали в Хабаровске в 2021–2022 годах. Работы прошли от выезда из города до улицы Аэродромной.