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В Китае разбили несколько новых электрокаров Xiaomi

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Фото: youtube.com/@carnewschina4118
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В Китае несколько новых электромобилей от Xiaomi попали в ДТП, очевидцы опубликовали кадры минимум трех таких происшествий в соцсетях. Об этом 1 апреля сообщает CarNewsChina.

Так, в одном из ДТП водитель Xiaomi SU7 не справился с управлением после выхода из поворота и столкнулся с бордюром, а в другом — врезался в задний бампер BMW Z4. В китайских соцсетях появились и другие кадры с новинкой от Xiaomi, на которых у электрокара повреждены капот и переднее крыло. Предполагается, что в ряде ДТП участвовали автомобили, предоставленные клиентам для тест-драйва.

Продажи электромобилей Xiaomi SU7 стартовали в Китае 28 марта. Мощность электромотора в начальной версии седана составляет 299 л.с., двухмоторная машина развивает 673 л.с. и способна разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды. Максимальная дальность хода на одном заряде батареи составляет 800 км.

В день старта продаж Xiaomi реализовала первые 10 тыс. автомобилей SU7 за четыре минуты с начала презентации, а в последующие три минуты это количество удвоилось. Цены базовой версии начинается от 215,9 тыс. юаней (около 2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Ранее, 1 апреля, автоэксперт рассказал, что китайские автомобильные бренды ждут проблемы при возвращении европейских автокомпаний на российский рынок. До 2022 года китайские марки с трудом заходили на рынок РФ из-за высокой конкуренции и малого числа дилерских и сервисных центров. При этом машины из КНР проигрывали по большинству параметров, но сейчас такой большой разницы нет, отметил он.

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