МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье

В Московской области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы понедельника, а также в первой половине ночи на 2 апреля местами в регионе ожидается дождь, гроза. Также прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

Спасатели призвали жителей региона по возможности не покидать дом, а тем, кто окажется на улице, посоветовали обходить стороной рекламные щиты и слабо закрепленные конструкции.

Также в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что 1 и 2 апреля в столичном регионе установится летняя погода, «почти как у классика», с осадками и грозами, отмечает агентство городских новостей «Москва». В Гидрометцентре также отметили, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Грозовая деятельность также возможна в соседних регионах — Тульской и Калужской областях. Кроме того, как отмечает НСН, уже побит рекорд по температуре для 1 апреля в 17,2 градуса, который держался с 1983 года.

Ранее 1 апреля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT отметил, что в столице и области на первой неделе апреля ожидаются температурные контрасты. 1-го и 2-го числа температура будет достигать +22 градусов, существенных осадков не ожидается. Ветер в эти дни будет южным, до 11 м/с. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +9 и +12 градусов. В среду, 3 апреля, наступит постепенное похолодание, ветер усилится до 17 м/с. В четверг и пятницу, 4-го и 5-го числа, столбики термометров днем могут упасть до +5…+10 градусов, пишет «Москва 24».

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал телеканалу «360», что в Москве и Подмосковье в конце недели ожидаются заморозки до –3 градусов. Похолодание начнется с небольших кратковременных дождей в среду, 3 апреля, но сильнее всего похолодает в четверг и пятницу. В четверг температура воздуха составит от +6 до +9 градусов.

Также 1 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что автомобилистам Москвы на этой неделе не стоит торопиться со сменой резины, поскольку в конце недели ожидается похолодание, температура воздуха ночью будет опускаться ниже 0 градусов.

31 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала сайту kp.ru, что погода в первых числах апреля будет не апрельской, а майской. Во второй половине недели ожидается короткая волна относительно холодной погоды, хотя температура останется выше климатической нормы.