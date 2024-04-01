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ГД рассмотрит законопроект по борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Государственная дума (ГД) РФ рассмотрит в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации на территории России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Коротко об итогах Совета Думы 1 апреля <...> Пленарное заседание 2 апреля <...> О борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России», — сказал собеседник.

Ранее в этот день МВД России предложило сократить до 90 дней срок временного пребывания иностранцев в РФ в течение года, соответствующий законопроект направлен в правительство. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что ведомство завершило работу над законопроектом, который ужесточает государственный контроль в сфере миграции.

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26 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Глава государства поручил Генпрокуратуре совместно с коллегами из МВД РФ и других правоохранительных органов продумать систему дополнительных мер, в том числе по соблюдению законности в данной области.

Тогда же стало известно, что Минтруд разработал законопроект, в котором предлагается ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами, целевым набором которых будет заниматься специальная компания. Документ поддержал профильный комитет Госдумы.

В декабре прошлого года Путин также указал на то, что в ситуации с миграцией в России должен соблюдаться этнокультурный баланс. Она должна соответствовать интересам экономики РФ, а находящимся на территории страны приезжим необходимо знать русский язык и уважать законы, отметил российский лидер.

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