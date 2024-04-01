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Симоньян ответила на обвинения СБУ в геноциде и пропаганде войны

Симоньян об обвинениях СБУ в ее адрес: ищут оправдание в случае моего убийства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на новые обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в ее адрес. Причины сообщения украинского ведомства о подозрении ее в «прославлении» участников спецоперации РФ и «призывах к геноциду» она назвала в своем Telegram-канале.

«СБУ тут сообщает о новых обвинениях в мой адрес. Аж по четырем статьям: геноцид, посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганда войны и оправдание агрессии РФ против Украины. А еще я якобы призывала к массовому убийству украинских детей», — рассказала Симоньян 1 апреля.

Она объяснила, что СБУ сделала это с целью лишить ее возможности посещать другие страны. Симоньян подчеркнула, что она расстроилась бы лишь в том случае, если не имела возможности посещать Краснодарский край, откуда она родом.

«Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — добавила Симоньян.

Ранее в этот день СБУ в своем Telegram-канале сообщила о заочном обвинении главреда «России сегодня» и RT по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) Украины — о якобы призывах к геноциду, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны, оправдании, признании правомерной, отрицании российской военной спецоперации против Украины, прославлении ее участников.

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СБУ и ранее неоднократно предъявляла аналогичные обвинения представителям России, однако это не привело к каким-либо последствиям. Например, в январе 2023-го ведомство заявило о подозрении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной якобы в финансировании военных группировок «страны-агрессора». В феврале того же года СБУ заочно предъявила обвинения председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину по двум статьям УК Украины — о якобы преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения границ территории страны, а также об оправдании действий России на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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