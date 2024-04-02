Дополнительное вовремя

Решение совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) об изменении сроков проведения следующего сезона войдет в историю даже в том случае, если окажется единичной акцией подобного рода. Оно не только позволит сделать чемпионат более удобным для клубов и зрителей, но и способно дать серьезный ответ Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). Не только на антироссийские санкции, но и на многолетнюю эксплуатацию игроков наших клубов, на содержание и развитие которых тратятся деньги отечественных организаций — как частных, так и окологосударственных.

Вплоть до 2024 года лига неизменно заканчивала плей-офф не позднее 30 апреля. Предельный срок завершения следующего Кубка Гагарина, который пройдет весной 2025 года, — 31 мая. Это же касается и Кубка Харламова — плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Изменение для сторонних зрителей может показаться простой формальностью, но любой внимательно следящий за российским клубным хоккеем человек понимает его революционность. Многие хотели и ждали этого давно, еще с 2008 года, когда КХЛ была основана. Но всякий раз любой мало-мальский разговор на подобную тему оказывался в тупике из-за фактора сборных, а точнее довольно специфических требований IIHF.

Требования эти завязаны на проведении в мае чемпионата мира. IIHF жестко требовала лиги освободить всех игроков до начала первенства планеты, чтобы те, кого вызовут в сборные на турнир, успели прибыть в расположение своих национальных команд и имели несколько дней для подготовки. Необходимо было, чтобы за несколько дней до старта ЧМ в сборные приехала даже та часть игроков, которая дошла до финала плей-офф, то есть заканчивала клубный сезон позже всех.

Иногда КХЛ шла навстречу Федерации хоккея России (ФХР) и завершала плей-офф даже не в конце апреля, а в середине. Это уже было просьбой (в случае разногласий с лигой перераставшей в требование) национальной федерации ради того, чтобы тренерский штаб сборной мог подольше поработать с хоккеистами до чемпионата мира, наиграть необходимые звенья, а также проверить их на чешском этапе Еврохоккейтура, турнире, проходившем незадолго до старта ЧМ.

Даже во времена, когда Россия довольно часто побеждала на чемпионатах мира и была в призерах турнира (в 2008–2019 годах четыре золота и всего два раза без медалей), необходимость в длинных сборах вызывала сомнение.

Во-первых, многие игроки КХЛ, тренировавшиеся с нашей национальной командой на базе в Новогорске, быстро выпадали из состава, как только подворачивалась возможность привлечь кого-то из НХЛ. Иногда даже во время ЧМ сборная ожидала последнего дня дозаявки, чтобы привлечь освободившихся из-за океана спортсменов.

Во-вторых, даже после длинных сборов наши часто умудрялись проигрывать Канаде, собиравшей свой состав по остаточному принципу из игроков, чьи клубы рано вылетели из НХЛ.

Фактор НХЛ здесь тоже возмущает еще с давних времен. Североамериканская лига многие десятилетия разговаривает с IIHF с позиции силы. Поэтому требования международной федерации освободить игроков для сборных под выступление на ЧМ распространяются только на европейские национальные чемпионаты.

НХЛ же была создана до IIHF и сумела развиться как мощный коммерческий продукт, которому было неинтересно отпускать своих хоккеистов в сборные. Потому до 1998 года представители сильнейшей лиги планеты не участвовали в Олимпийских играх. А участвовать стали только тогда, когда НХЛ посчитала это выгодным для популяризации своего продукта по всему миру.

Но и в этом случае НХЛ вынуждала Международный олимпийский комитет (МОК) и IIHF идти на определенные уступки. Например, страхование убытков клубов в случае получения их игроками травм в составе сборных. А также дележка доходов с коммерческих прав. И самое главное — НХЛ так и не подпустила к контролю за своими игроками Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Что особенно стало вызывать «восторг» в России, когда на наш спорт пошли обвинения со стороны комиссии Ричарда Макларена и других инициативных групп из антидопингового сообщества.

Подобная позиция НХЛ привела к тому, что лига не прерывает свой сезон ради чемпионата мира. Плей-офф — он же Кубок Стэнли — стартует в апреле и заканчивается в июне. Соответственно, из Национальной хоккейной лиги игроки могут поехать в свои сборные и сыграть на чемпионате мира только в том случае, если их клубы не попадают в плей-офф или вылетают в одном из двух первых раундов.

КХЛ долгое время не могла пойти на такое, потому что получает права на проведение соревнований от национальных федераций — ФХР и других стран, чьи клубы участвуют в турнире (в последние два года это минское «Динамо», астанинский «Барыс» и пекинский «Куньлунь Ред Стар»). Максимум, что могла сделать лига, — это сдвинуть конец сезона на последние числа апреля, что в последние годы удавалось всё чаще.

Санкции в отношении российского спорта и хоккея в частности, последовавшие в 2022 году после начала спецоперации на Украине, дали лиге новое окно возможностей. Уже в тот момент перестать выполнять часть базовых требований IIHF было одним из способов более-менее сопоставимо ответить на произвол и политическую ангажированность международной федерации.

Сразу на это наше хоккейное начальство не пошло. Против было руководство ФХР, рассчитывавшее сохранить отношение с IIHF и дождаться оперативного возвращения всех сборных России на чемпионаты мира — взрослый, молодежный, юниорский и женские всех возрастов.

Но прошло два года, а конструктива со стороны президента IIHF Люка Тардифа и других руководителей организации мы не дождались. Более того, мировые хоккейные начальники пошли еще дальше в двойных стандартах, в январе сделав странный ход с израильскими сборными, — сначала отстранили их, а через полторы недели вернули на соревнования.

А затем Тардиф стал припоминать нам дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова, после возвращения со срочной службы в ВС РФ подписавшего контракт с армейцами, тогда как, по мнению IIHF, у него действовало соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», куда наш голкипер хотел уехать незадолго до призыва в армию.

Ссылка на тот поступок ЦСКА в качестве объяснения антироссийских санкций была особенно смешна, так как бан начался еще до скандала с Федотовым. Не говоря уже про то, что с 2022 года от чемпионатов мира отстранены и белорусы, не имевшие к ситуации с Иваном вообще никакого отношения.

Очевидно, что смысла ждать просветления в умах руководителей IIHF не приходится. Поэтому логично, что КХЛ на ближайший сезон пытается осуществить давнюю мечту поклонников клубного хоккея и хотя бы частично пойти по пути НХЛ в определении календаря.

Практический смысл заключается в том, что при нынешнем плотном графике (уже второй сезон в регулярном чемпионате каждая команда проводит рекордные 68 матчей) клубы получают больше времени для отдыха. Это особенно важно при крайне широкой географии турнира — от Дальнего Востока до Минска.

Не факт, что этот календарь вошел в жизнь КХЛ надолго. В 2025 году России и Белоруссии не будет на чемпионате мира, поэтому нет смысла заканчивать сезон раньше мая. О том, чтобы отыграть ситуацию назад, можно будет говорить, только когда IIHF сама проявит инициативу, вернув Россию и Белоруссию на свои соревнования.

Пока этого нет. Долгое время противники решительных действий КХЛ указывали на возможные санкции со стороны Тардифа и его окружения. Да, ФХР формально не исключена из IIHF, но практического смысла в этом пока ноль. Странно ломать через колено календарь лиги ради сборной, когда ее нет на чемпионате мира.

Ход КХЛ имеет и свои изъяны. Например, возможный отъезд легионеров клубов КХЛ в свои сборные на чемпионат мира. Лига уже объявила, что этот вопрос будут решать сами хоккеисты — то есть здесь нет строго запрета, как у НХЛ. Однако сейчас не так много иностранцев в России, которые могут попасть на ЧМ. Шведов и финнов в наших клубах нет, чехи, словаки и латыши забанены своими федерациями за выступление в КХЛ, канадцы и американцы в основном не такого уровня, чтобы выиграть конкуренцию за место в сборной у своих соотечественников из НХЛ даже второго эшелона.

Проблема может быть только с казахами, чей «Барыс», по сути, составляет основу сборной, а главная звезда — Никита Михайлис — один из лидеров магнитогорского «Металлурга». Но в остальном революционный шаг КХЛ становится уникальным шансом освободиться от диктата дискредитировавшей себя IIHF и сделать существенный шаг в собственном развитии.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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