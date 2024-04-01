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В Белоруссии введут запрет на посещение продуктовых магазинов с животными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законопроект о запрете посещения продовольственных магазинов с животными. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Также законопроект предусматривает запрет на посещение организаций здравоохранения и образования, физкультурно-спортивных сооружений вместе с животными, кроме собак-поводырей.

В пресс-службе отмечают, что данный документ направлен на «защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными».

Правительство страны будет осуществлять надзор за порядком их содержания, учитывая породу животного. Владельцы особо опасных собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение. Также будет запрещена продажа несовершеннолетним лицам собак и кошек. При этом для владельцев устанавливается право чипирования питомцев.

Кроме того, в законе определены требования по созданию и деятельности питомников и гостиниц для животных.

Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года, отметили в пресс-службе.

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Ранее, в январе, в России Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила порядок действий при обнаружении бесхозных животных в поездах. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев. Если владельца не удастся найти, то животное поместят в «специализированное багажное купе».

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