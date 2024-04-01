Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Политика
Гендиректором ЗАЭС назначен Владислав Исаев
Мир
Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Общество
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Общество
Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за действий нетрезвого диспетчера

Политолог оценил шансы мэра Стамбула Имамоглу стать преемником Эрдогана

Политолог Стародубцев: оппозиция предпочитает Эрдогану мэра Стамбула Имамоглу
0
Фото: Global Look Press/Onur Dogman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победивший на муниципальных выборах в турецком Стамбуле Экрем Имамоглу является наиболее предпочтительным кандидатом для оппозиции на пост будущего президента республики. Однако, как отметил политолог, эксперт-практик по Турции Иван Стародубцев в беседе с «Известиями» 1 апреля, до выборов политическая ситуация может кардинально поменяться.

«На сегодняшний день он для оппозиции наиболее предпочтительный кандидат. Если бы выборы были завтра, он имел бы хорошие шансы не только на выдвижение, но и на победу. Но все-таки политика — это штука хитрая. За четыре года, подчеркну, может многое произойти. Он может растерять свой рейтинг. На политической арене Турции могут появиться совершенно новые игроки. В частности, до сих пор от партии власти никого не выдвинули, так или иначе неизбежно кто-то должен появиться. И этот кто-то в принципе может бросить вызов и Экрему Имамоглу. В своем нынешнем состоянии, конечно, Имамоглу даже мог бы соревноваться с режимом Эрдогана. Но выборы не сегодня, а через четыре года», — сказал Стародубцев.

Эксперт отметил, что успех оппозиции на прошедших выборах обусловлен сигналом избирателей к правящей партии. Так, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила свое реноме на выборах в мае 2023 года, однако для избирателей не было реализовано обещаний касаемо экономической ситуации в стране.

«Для избирателей эти выборы стали продолжением мая 2023 года. Поскольку они стали таковым продолжением и экономика страны находится, мягко говоря, не в очень хорошем положении, соответственно, можно говорить о неуспехе действующей власти. Выполнила ли какую-то сверхзадачу оппозиция на этих выборах или нет? Скорее нет», — отметил политолог.

В центре влияния: в Германии появилась связанная с Эрдоганом партия
В Берлине опасаются, что с помощью объединения на происходящее в ФРГ будет влиять Анкара

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. Впервые за 20 лет оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) обошла правящую ПСР после подсчета почти 90% голосов, о чем свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные.

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш заявил о своей победе на муниципальных выборах. После обработки более чем 90,74% бюллетеней в Стамбуле лидирует Экрем Имамоглу с 50,89%, в Измире — Джемиль Тугай с 48,70%, в Анталье — Мухиттин Бёчек с 48,63%. Таким образом, Республиканская народная партия лидирует в крупнейших городах страны.

По итогам региональных выборов Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Президент Турции также пообещал сделать необходимые политические выводы из проигрыша своей партии. Вместе с тем администрация президента Турции отвергла призывы о проведении досрочных президентских выборов в стране после победы оппозиционной партии.

Позднее сообщалось, что Эрдоган проведет заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024