Политолог оценил шансы мэра Стамбула Имамоглу стать преемником Эрдогана

Победивший на муниципальных выборах в турецком Стамбуле Экрем Имамоглу является наиболее предпочтительным кандидатом для оппозиции на пост будущего президента республики. Однако, как отметил политолог, эксперт-практик по Турции Иван Стародубцев в беседе с «Известиями» 1 апреля, до выборов политическая ситуация может кардинально поменяться.

«На сегодняшний день он для оппозиции наиболее предпочтительный кандидат. Если бы выборы были завтра, он имел бы хорошие шансы не только на выдвижение, но и на победу. Но все-таки политика — это штука хитрая. За четыре года, подчеркну, может многое произойти. Он может растерять свой рейтинг. На политической арене Турции могут появиться совершенно новые игроки. В частности, до сих пор от партии власти никого не выдвинули, так или иначе неизбежно кто-то должен появиться. И этот кто-то в принципе может бросить вызов и Экрему Имамоглу. В своем нынешнем состоянии, конечно, Имамоглу даже мог бы соревноваться с режимом Эрдогана. Но выборы не сегодня, а через четыре года», — сказал Стародубцев.

Эксперт отметил, что успех оппозиции на прошедших выборах обусловлен сигналом избирателей к правящей партии. Так, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила свое реноме на выборах в мае 2023 года, однако для избирателей не было реализовано обещаний касаемо экономической ситуации в стране.

«Для избирателей эти выборы стали продолжением мая 2023 года. Поскольку они стали таковым продолжением и экономика страны находится, мягко говоря, не в очень хорошем положении, соответственно, можно говорить о неуспехе действующей власти. Выполнила ли какую-то сверхзадачу оппозиция на этих выборах или нет? Скорее нет», — отметил политолог.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. Впервые за 20 лет оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) обошла правящую ПСР после подсчета почти 90% голосов, о чем свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные.

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш заявил о своей победе на муниципальных выборах. После обработки более чем 90,74% бюллетеней в Стамбуле лидирует Экрем Имамоглу с 50,89%, в Измире — Джемиль Тугай с 48,70%, в Анталье — Мухиттин Бёчек с 48,63%. Таким образом, Республиканская народная партия лидирует в крупнейших городах страны.

По итогам региональных выборов Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Президент Турции также пообещал сделать необходимые политические выводы из проигрыша своей партии. Вместе с тем администрация президента Турции отвергла призывы о проведении досрочных президентских выборов в стране после победы оппозиционной партии.

Позднее сообщалось, что Эрдоган проведет заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.