В ЦБ дали советы при сложностях с оплатой кредита

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал, что делать, если возникли сложности с возвратом кредита.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 1 апреля, он отметил, что заемщик может обратиться в банк с просьбой улучшить условия кредита, то есть реструктурировать долг. По его словам, с 2024 года на случай трудных жизненных ситуаций появились кредитные каникулы — возможность временно прекратить платежи по кредиту.

Данный механизм впервые начал действовать в 2019 году, но касался только ипотечных кредитов. Как показала практика, кредитные каникулы позволяют человеку гарантированно избежать дефолта и банкротства, а банк в итоге сохраняет платежеспособного клиента. В связи с этим механизм распространили на другие виды кредитования.

Взять кредитные каникулы можно на срок до шести месяцев по любым кредитам и займам, включая оформленные в МФО или ломбарде. Если у человека несколько займов или кредитов, то по каждому из них каникулы можно получить один раз.

Главным условием для предоставления кредитных каникул является наступление трудной жизненной ситуации, когда резко, более чем на 30%, снижаются доходы заемщика или в месте его проживания случается ЧС.

Мамута отметил, что при оформлении кредита важно, чтобы банки честно раскрывали информацию, ничего не утаивая. С 21 января банки обязаны включать в расчет полной стоимости кредита (ПСК) все расходы заемщика, которые влияют на условия кредитного договора. Это нужно, чтобы людям было легче разобраться в реальной стоимости кредитования у разных кредиторов. Он добавил, что люди должны четко видеть, что добровольно приобретают услуги и это никак не влияет на выдачу или невыдачу кредита, пишет RT.

Теперь при обращении в банк за потребительским кредитом человеку должны предлагать два отдельных заявления. В одном из них должны быть перечислены допуслуги, влияющие на процентную ставку и иные параметры кредитного договора, а во втором — исключительно добровольные услуги, которые тоже можно не покупать и на кредит это никак не повлияет.

Если человек согласился на допуслуги или товары при оформлении кредита, а затем передумал, то есть возможность от них отказаться. С 21 января предусмотрен 30-дневный «период охлаждения». За это время заемщик имеет право отказаться не только от дополнительных услуг, но и от товаров и работ. Кроме того, теперь кредитор сам обязан на следующий день после оформления договора напомнить потребителю о возможности отказа.

Представитель ЦБ отметил, что если заемщик взял не один, а несколько кредитов, но при этом не справился с платежами, а свое право на кредитные каникулы уже использовал, то для таких ситуаций в прошлом году приняли специальный стандарт комплексного урегулирования множественного долга. Этим стандартом предусмотрен специальный механизм взаимодействия нескольких кредиторов с должником, его на сегодня применяют уже 11 банков.

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