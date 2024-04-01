В Москве женщина выпала с третьего этажа при мытье окон

Женщина в поселке Коммунарка в Москве упала с высоты третьего этажа, когда мыла окно в квартире. Об этом 1 апреля сообщил источник «Известий».

По его данным, пострадавшей 48 лет. Под окнами ее нашел сосед около 9:00 мск 31 марта. Оказалось, что женщина упала из-за собственной неосторожности, а дверь ее квартиры на третьем этаже, где пострадавшая живет одна, была заперта изнутри.

Упавшую женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом мозга и переломами. Правоохранители проводят проверку случившегося.

Ранее 1 апреля семилетний мальчик выпал из окна в Пушкине (Санкт-Петербург). Он облокотился на москитную сетку и упал с высоты шестого этажа, получив очаговую травму головного мозга. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.