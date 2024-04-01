Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Мир
Треть жителей США в ходе опроса поддержала идею депортации принца Гарри
Мир
На Украине повторно проверят военно-врачебные комиссии на коррупцию
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Общество
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Мир
Израильская полиция задержала сестру лидера ХАМАС Исмаила Хания
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Мир
Bloomberg узнало о недовольстве американской молодежи Байденом из-за экономики
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Политика
Политолог назвал Зеленского узурпатором из-за отмены президентских выборов

Мэр Москвы сообщил о ходе реконструкции на севере столицы

0
Фото: t.me/mos_sobyanin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районах Ховрино и Головинский полным ходом движется строительство и реконструкция ряда социальных объектов. О ходе работ москвичам рассказал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.В частности, он обратил внимание на процесс реконструкции филиала № 1 детской городской поликлиники № 133.

«Мы продолжаем активно реконструкцию амбулаторного звена города Москвы, внедряя новые стандарты, новые технологии и, конечно, массово реконструируя старые поликлиники. В настоящее время прошло реконструкцию уже более 200 поликлиник. В этом году будет сдано еще 100. Здесь, в Ховрине, тоже часть поликлиник реконструирована, построена новая поликлиника. Готовится к вводу в сентябре — октябре еще одна поликлиника. Так что на следующий год у нас остается порядка 40–50 поликлиник. И в целом эта программа будет завершена. Все поликлиники Москвы будут новыми и качественными», — сказал мэр Москвы в ходе визита на реконструкцию объекта.

После обновления поликлиника сможет принимать 379 детей в смену. Здесь будут работать 57 человек, в том числе 29 врачей. Прием будут вести педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, ортопед, невролог, физиотерапевт, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, в районе Головинский на севере столицы активно реализуется программа реновации. В программу включены 137 домов, три из которых после расселения сохранят как дома авторской архитектуры. В новые квартиры переедут свыше 32 тысяч человек, что составляет более 30 процентов жителей района.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024