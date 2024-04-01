Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом безопасность навигации в Черном море и региональные вопросы. Об этом 1 апреля сообщил источник в дипломатических кругах Турции.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым», — цитирует его «РИА Новости».

Высокопоставленные дипломаты обсудили региональные вопросы и безопасность судоходства в Черном море.

В середине марта стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в феврале направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе украинского государства Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.

Гутерриш отметил, что основной целью текущих усилий ООН остается свобода гражданского судоходства, поскольку «продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, непрерывными и предсказуемыми».

В конце января Фидан подчеркнул, что страна придает большое значение тому, чтобы украинский конфликт не стал причиной эскалации ситуации в Черном море. Глава ведомства также отметил, что Турция в данном вопросе продолжит придерживаться Конвенции Монтрё.

В том же месяце Лавров отметил, что США не добьются изменений в правилах захода военных кораблей в Черное море. Он напомнил обещание турецких коллег, которые многократно говорили, что как хранители наследия Конвенции Монтрё будут строго руководствоваться ее положениями.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году, она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Соглашение было подписано Болгарией, Францией, Великобританией, Грецией, Японией, Румынией, Турцией, СССР и Югославией. Позже к нему присоединилась Италия.

Согласно документу, в мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные суда любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. Для военных судов нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу, а также по времени нахождения в море (не больше 21 суток). В военное время, если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война, она имеет право запрещать проход через проливы любых военных судов.